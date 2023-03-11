Ганчаренко высказался о серии «Урала» из 15 матчей без поражений

«Урал» не проигрывает в 15 последних матчах во всех турнирах. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Виктор Ганчаренко.

«У нас такая команда, что мы должны думать о следующем матче, а не о том, что было. Мы не обращаем на это внимание, каждый матч мы должны быть с предельной концентрацией, заряженными», - сказал Ганчаренко, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в субботу «Урал» одержал победу в гостевом матче Премьер-лиги против «Торпедо» с минимальным счётом 1:0. Теперь команда Виктора Ганчаренко будет готовиться к гостевому кубковому поединку против «Спартака».