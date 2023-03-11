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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Торпедо - Урал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

11 Марта 2023 • 02:15 Комментировать
Торпедо Москва
...
Урал
Через 11 ч. 25 мин.

Не знающий при Викторе Ганчаренко горечи поражений «Урал» в 19-м туре Премьер-лиги будет гостить у «Торпедо», которое на прошлой неделе наконец-то смогло прервать серию поражений. Коллектив из Екатеринбурга отобрал очки у «Спартака» и даже мог вырвать победу, а сегодня снова сыграет в Москве в попытке закрепиться на 10-м месте и приблизиться к плотной группе середняков. Для «автозаводцев» каждая игра как последняя, ведь без регулярных побед вряд ли получится спастись.

С 14:00 показ игры на «Матч ТВ», «Матч Премьер», Arena Sport 3 BiH, Arena Sport 2 Croatia и Arena Sport 1 Serbia. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция матча доступна у букмекера WinLine.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Урал
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ТОРПЕДО МОСКВА УРАЛ
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Урал Урал
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Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
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