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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Торпедо» просит РПЛ перенести матч с «Уралом» на другой стадион

07 Марта 2023 • 12:16 Комментировать
Торпедо Москва
...
Урал
11.03 14:00

Российская премьер-лига сообщила о просьбе со стороны «Торпедо». Московский клуб просит рассмотреть вопрос о переносе ближайшего матча чемпионата России против «Урала» с «Лужников» на «Арену Химки». Причина – плохой газон в «Лужниках».

В то же время «Торпедо» выразило уверенность в том, что следующий домашний матч (против «Факела» 9 апреля) команда сможет провести в «Лужниках».

Матч между «Торпедо» и «Уралом» стартует 11 марта в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что на текущий момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала всего лишь семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Лужники
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ТОРПЕДО МОСКВА УРАЛ
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