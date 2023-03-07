​«Торпедо» просит РПЛ перенести матч с «Уралом» на другой стадион

Российская премьер-лига сообщила о просьбе со стороны «Торпедо». Московский клуб просит рассмотреть вопрос о переносе ближайшего матча чемпионата России против «Урала» с «Лужников» на «Арену Химки». Причина – плохой газон в «Лужниках».

В то же время «Торпедо» выразило уверенность в том, что следующий домашний матч (против «Факела» 9 апреля) команда сможет провести в «Лужниках».

Матч между «Торпедо» и «Уралом» стартует 11 марта в 14:00 по московскому времени.

Отметим, что на текущий момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала всего лишь семь очков.