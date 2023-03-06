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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус рассказал о причинах своего ухода из «Торпедо»

06 Марта 2023 • 11:06 Комментировать
Торпедо Москва
...
Урал
11.03 14:00

Экс-президент «Торпедо» Илья Геркус, покинувший свой пост в начале марта, высказался об уходе из московского клуба.

Напомним, Геркус занимал должность президента «Торпедо» с августа прошлого года. После 18 туров РПЛ «автозаводцы» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков.

По словам Геркуса, его вынудили уйти из «Торпедо», несмотря на то, что он сам был готов доработать сезон до конца и нести ответственность за результат. Специалист отметил, что дело не в его профессиональных качествах, а в желании людей из клуба перераспределить полномочия в пользу совета директоров.

«Мы собрались, как обычно, обсудить трансферы, и было сказано: «Есть такой вариант, как вы к нему относитесь?» — «Если не считаете нужным продолжать, тоже не буду настаивать». Надо было сдать пост для новых людей, нового баланса полномочий», — цитирует Геркуса «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт 11 марта против «Урала». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Геркус
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ТОРПЕДО МОСКВА УРАЛ
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