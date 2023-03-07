Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Поле «Лужников» признали непригодным за 4 дня до матча «Торпедо»

07 Марта 2023 • 11:55 Комментировать
Торпедо Москва
...
Урал
11.03 14:00

По итогам инспекции поле стадиона «Лужники» было признано непригодным для проведения матча Премьер-лиги между «Торпедо» и «Уралом». Московскому клубу в ближайшее время нужно определить резервный стадион, о чём сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, резервным стадионом «Торпедо» является «Арена Химки». На выходных на этом стадионе матчей не будет, поэтому «автозаводцы» могут принять «Урал» именно там.

Матч 19-го тура Премьер-лиги России между «Торпедо» и «Уралом» должен пройти в субботу, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Лужники
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРПЕДО МОСКВА УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Марта
13:04 · Россия. Премьер-лига
Колосков оценил вероятность отмены Fan ID
13:01 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «Помазун заслужил попасть в сборную»
12:58 · Россия. Премьер-лига
​В РФС высказались о проверке арбитров на полиграфе
12:49 · Россия. Премьер-лига
Писарский нацелен забить ЦСКА
12:46 · Россия. Премьер-лига
Хиддинк — про Акинфеева: «Очень умная, оригинальная личность»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Галактионова критиковали насчёт Дзюбы, а теперь Артём высоко поднял планку» эксклюзив
12:30 · Россия. Премьер-лига
Агент — о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»: «Никогда не говори никогда»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Семак – лучший тренер в истории «Зенита»
12:16 · Россия. Премьер-лига
​«Торпедо» просит РПЛ перенести матч с «Уралом» на другой стадион
12:13 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий — о Ренане: «Не так часто можно увидеть в нашем чемпионате человека с таким началом атаки»
12:04 · Россия. Премьер-лига
​В Министерстве спорта не связывают низкую посещаемость стадионов с Fan ID
11:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Спартака»: «Fan ID - это супер»
11:55 · Россия. Премьер-лига
​Поле «Лужников» признали непригодным за 4 дня до матча «Торпедо»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Дзюба — топ-игрок, он пригодился бы сборной»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Мешков переживает из-за ошибки против «Спартака» - Каманцев
Все новости
Рекомендуем