​Поле «Лужников» признали непригодным за 4 дня до матча «Торпедо»

По итогам инспекции поле стадиона «Лужники» было признано непригодным для проведения матча Премьер-лиги между «Торпедо» и «Уралом». Московскому клубу в ближайшее время нужно определить резервный стадион, о чём сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, резервным стадионом «Торпедо» является «Арена Химки». На выходных на этом стадионе матчей не будет, поэтому «автозаводцы» могут принять «Урал» именно там.

Матч 19-го тура Премьер-лиги России между «Торпедо» и «Уралом» должен пройти в субботу, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.