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Ганчаренко: «Как только мы где-то потеряем хватку, то для нас это будет выливаться в какую-то большую проблему»

11 Марта 2023 • 13:59 Комментировать
Торпедо Москва
0:0
Урал
1-й тайм

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- У «Урала» был эмоционально затратный матч против «Спартака». Многие тренеры признаются, что после таких игр тяжело настроить команду на менее статусного соперника. Как с настроем у «Урала» сегодня?

- Для нас нет менее или более статусного. Для нас все одинаковые, как только мы где-то потеряем хватку, то для нас это будет выливаться в какую-то большую проблему. Поэтому мы одинаково настроены на все команды. Мы должны работать все время со стопроцентной отдачей и концентрацией.

- Сегодня в центре полузащиты появляется более оборонительный Мишкич. Что это обозначает для «Урала» со стратегической точки зрения?

- Все-таки для нас более оборонительный игрок - Сиссе. А замена Мишкича на Сунгатуллина - не могу сказать, что это более оборонительный вариант. Это более атакующий для нас вариант. Тут надо понять, что Мишкич - все-таки игрок основного состава, а Сунгатуллин - тот игрок, который нам помог в предыдущих матчах, на него мы рассчитываем дальше. На него мы рассчитываем в следующих матчах.

- Что означают перестановки на флангах обороны? Сегодня Гогличидзе в запасе, а Кулаков направо выходит.

- Исходя из того, что три крайних защитника проделывают большой объем работы, какую-то ротацию надо делать.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
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ТОРПЕДО МОСКВА УРАЛ
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