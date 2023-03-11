​На матч «Торпедо» - «Урал» пришло 207 болельщиков

Субботнюю программу 19-го тура чемпионата России открывал матч между «Торпедо» и «Уралом». Посещаемость этой игры, откровенно говоря, ужасает – на трибунах находилось всего лишь 207 болельщиков. Об этом рассказывает телеграм-канал «Первый спорт».

Напомним, что матч между «Торпедо» и «Уралом» должен был состояться в «Лужниках», но из-за плохого качества газона был перенесён на «Арену Химки».

«Урал» обыграл «Торпедо» на выезде со счётом 1:0 и продлил серию без поражений во всех соревнованиях до 15 матчей.

Стоит добавить, что после внедрения системы Fan ID посещаемость футбольных матчей в России резко снизилась.