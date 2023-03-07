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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Президент «Урала» прокомментировал возможный перенос матча с «Торпедо» в Химки

07 Марта 2023 • 13:08 Комментировать
Торпедо Москва
...
Урал
11.03 14:00

«Торпедо» просит перенести матч против «Урала» с «Лужников» на «Арену Химки» по причине плохой готовности поля на главной арене страны. Комментарий на этот счёт дал Григорий Иванов, который является президентом клуба из Екатеринбурга.

«Для нас нет разницы, где пройдёт матч. Мы все в одинаковых условиях. В «Лужниках» поле не готово. А в Химках мы на хорошем поле сыграем. Лучше на хорошем поле играть, чем на плохом», - сказал Иванов, чьи слова приводит на своих страницах Vprognoze.

Матч Премьер-лиги между «Торпедо» и «Уралом» стартует 11 марта в 14:00 по московскому времени. На текущий момент «шмели» занимают 10-е место в турнирной таблице (22 очка), а «автозаводцы» - 16-е (7 очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Урал Григорий Иванов
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ТОРПЕДО МОСКВА УРАЛ
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