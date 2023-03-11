«Урал» не проигрывает уже полгода - приближается к клубному рекорду 1992 года

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата «Урал» в гостях обыграл московское «Торпедо», чем продлил свою беспроигрышную серию в высшей лиге до девяти матчей. За это время уральцы смогли выиграть шесть встреч, еще трижды сыграли вничью.

В последний раз «Урал» проиграл семнадцатого сентября прошлого года в игре с «Ахматом». Если уральцы продержатся еще два матча, то повторят клубный рекорд, установленный еще в 1992 году, когда команда называлась «Уралмаш». Тогда команда не проигрывала целых одиннадцать игр. Однако в следующих турах «Уралу» придется сыграть сперва с «Динамо», а затем с «Зенитом».