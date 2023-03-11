Экс-нападающий французского «Бордо», киевского «Динамо» и лиссабонского «Спортинга» Андре Фелипе может стать игроком аутсайдера РПЛ – столичного «Торпедо». Слухом о переходе делится портал Metaratings.

На данный момент бразильский центральный нападающий находится в статусе свободного агента, ему 32 года. Последним его клубом в карьере на данный момент был бразильский клуб «Куяба». Сообщается, что сейчас форвард находится в Москве, где проходит для «Торпедо» медобследование. Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в 500 тыс. евро.

Напомним, что столичное «Торпедо» идёт на 16-м месте в турнирной таблице РПЛ с семью набранными очками.