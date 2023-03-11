В снежных «Химках» «Торпедо» и «Урал» открывали программу субботних матчей 19-го тура Премьер-лиги. Создавать что-то на скользком поле было очень непросто, поэтому противостояние изобиловало борьбой. Тем не менее, опасные моменты все же были - Рай Влут пробил с линии штрафной рядом со штангой, а Жажа в концовке опасно бил головой (также промах). А главным событием стал угловой на экваторе второго тайма. Голкипер «автозаводцев» неправильно сложился на перехвате мяча, тот полетел дальше, защитник далеко не смог выбить, и Влут просто расстрелял ворота.

Все главные моменты игры собраны ниже.