Влут – про 207 болельщиков: «Неприятно играть в такой атмосфере»

Полузащитник «Урала» Рай Влут оценил посещаемость гостевого матча с «Торпедо» (1:0). «Арену Химки» 11 марта посетили 207 болельщиков.

«Да, конечно, неприятно играть в такой атмосфере. Я люблю, когда стадион заполнен, и болельщики ведут команду вперед», приводит слова Влута «Матч ТВ».

Данная победа позволила екатеринбургскому коллективу занять чистое десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Теперь в активе «Урала» есть 25 очков.

Следующий матч команда проведёт на выезде в Москве против «Спартака» в рамках Кубка России. Поединок запланирован на 14 марта, стартовый свисток прозвучит в 20:00.