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«Урал» обыграл «Торпедо» благодаря курьёзному голу

11 Марта 2023 • 15:53 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Урал
окончен

Неделю назад «Торпедо» забило первые голы и набрало первые очки при Андрее Талалаеве и, казалось, имеет шансы побороться за выживание. Сегодня в соперниках был еще один середняк, «Урал», но здесь «автозаводцы» ничего не добились. В заснеженных Химках футболисты скользили, боролись с соперниками, мячом и полем, что отрицательно сказывалось на количестве моментов.

Полтора тайма на поле не было реальной остроты, пока москвичи сами себе не придумали проблемы. После подачи углового у их ворот голкипер Александр Довбня не смог далеко выбить мяч, защитник также мог сыграть надежнее на подборе, и в итоге Рай Влут направил мяч в сетку.

Из хороших моментов также отметим удар Влута с линии штрафной в сантиметре от правой штанги, а также удар головой Жажи на 85-й минуте - также очень близко от рамки.

В итоге 1:0, «Урал» с 25 очками закрепился на 10-м месте, соперник - последний с отставанием в 7 очков от зоны стыков.

Протокол игры  
Торпедо Москва0:1Урал
  65'Влут Рай (0:1)
Довбня АлександрШляков ЕвгенийКожемякин ОлегЖуравлёв ЮрийКараев Давид 78' (Жажа Коэльо ( 78') Юзепчук Роман 46' (Прошкин Егор ( 46') Савич Игор 78' (Лебеденко Игорь ( 78') Нетфуллин РавильКухарчук Илья 61' (Рязанцев Александр ( 61') Стефанович ИльяРейна Йорди 61' (Каймаков Михаил ( 61')
Запасные: Чурич МариоШапич СтефанБабурин ЕгорТурищев МаксимБотнарь Виталий
Помазун ИльяКулаков Денис  77' 79' (Гогличидзе Лео ( 79') Филипенко ЕгорИллой-Айет ЭммерсонБевеев МингиянМишкич Даниэль  60'Влут РайРанджелович Лазар 46' (Юшин Александр ( 46') Бикфалви Эрик 86' (Бегич Сильвие ( 86') Егорычев АндрейКаштанов Алексей  53'
Запасные: Мосин ЕгорТатаринов ЕвгенийПодберёзкин ВячеславБаклов ОлегМамин АртёмЖелезнов ЮрийСунгатулин Фаниль
11 марта. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

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Торпедо Москва Урал
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