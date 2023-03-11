«Урал» обыграл «Торпедо» благодаря курьёзному голу

Неделю назад «Торпедо» забило первые голы и набрало первые очки при Андрее Талалаеве и, казалось, имеет шансы побороться за выживание. Сегодня в соперниках был еще один середняк, «Урал», но здесь «автозаводцы» ничего не добились. В заснеженных Химках футболисты скользили, боролись с соперниками, мячом и полем, что отрицательно сказывалось на количестве моментов.

Полтора тайма на поле не было реальной остроты, пока москвичи сами себе не придумали проблемы. После подачи углового у их ворот голкипер Александр Довбня не смог далеко выбить мяч, защитник также мог сыграть надежнее на подборе, и в итоге Рай Влут направил мяч в сетку.

Из хороших моментов также отметим удар Влута с линии штрафной в сантиметре от правой штанги, а также удар головой Жажи на 85-й минуте - также очень близко от рамки.

В итоге 1:0, «Урал» с 25 очками закрепился на 10-м месте, соперник - последний с отставанием в 7 очков от зоны стыков.