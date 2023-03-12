Чурич – про 207 болельщиков: «Это грустно»

Игрок «Торпедо» Марио Чурич прокомментировал посещаемость матча с «Уралом» (0:1). На трибуны «Арены Химки» вчера пришли 207 человек.

«Да, это грустно, но сегодня же очень холодно! Поэтому я хотел бы поблагодарить и похлопать тем, кто пришел поддержать нас в такую холодную погоду. Мы знаем, что наши фанаты всегда нас поддержат», - приводит слова Чурича «Матч ТВ».

Напомним, что для посещения матчей РПЛ всем, желающим попасть на стадион, необходимо иметь персональную карту болельщика (Fan ID).

Из-за поражения в вышеуказанном матче торпедовцы упустили возможность приблизиться к группе команд, занимающих места вне зоны прямого вылета. В настоящий момент «чёрно-белые» всё ещё замыкают турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своём активе семь очков.