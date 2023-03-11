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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов верит в успех «Урала» в матче с «Торпедо»

11 Марта 2023 • 08:35 Комментировать
Торпедо Москва
...
Урал
Через 5 ч. 5 мин.

Бывший спартаковец Андрей Тихонов поделился прогнозом на один из интригующих матчей 19 тура РПЛ – поединок столичного «Торпедо» и екатеринбургского «Урала».

«Встречаются две команды, удивившие в прошлом туре и отнявшие очки у заведомых фаворитов. Это говорит о характере и желании бороться и что-то доказывать. А также о физической форме, которая позволяла до последнего идти вперед и отыгрываться. Но думаю, «Урал» всё же более мастеровитый клуб, чем «Торпедо» и забьёт больше», - цитирует Тихонова Metaratings.

Напомним, что матч «Торпедо» - «Урал» состоится 11 марта в 14:00 по московскому времени. «Урал» не проигрывает на протяжении 14 официальных матчей подряд и может увеличить серию до 15, а «Торпедо» в прошлом туре увезло сенсационную ничью из Краснодара – 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Урал Андрей Тихонов
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ТОРПЕДО МОСКВА УРАЛ
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