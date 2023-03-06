Сунгатулин считает, что «Урал» может попасть в топ-5 РПЛ

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин поделился мнением о возможном попадании команды в топ-5 РПЛ по итогам сезона.

«Надеюсь, главный тренер доведет нас как можно выше в РПЛ. Топ-5? Почему бы и нет! Все зависит от нас, а мы, прежде всего, будем стараться», — приводит слова Сунгатулина Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в 20 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 22 очка после 18 туров. В предстоящей игре подопечные Виктора Ганчаренко встретятся в гостях с «Торпедо» (11 марта в 14:00 по мск).