Чурич: «У «Урала» было не так много моментов, чтобы забить»

Игрок «Торпедо» Марио Чурич высказался о поражении своей команды от «Урала» (0:1).

Спортсмен признался, что играть в таких погодных условиях, в каких пришлось это делать вчера, довольно затруднительно – это, по мнению Чурича, больше напоминало борьбу, нежели футбол.

«Для меня справедливым результатом было бы 0:0 или 1:1. У «Урала» было не так много моментов, чтобы забить. Но это футбол и, к сожалению, мы проиграли», - приводит слова Чурича «Матч ТВ».

Данный результат не позволил торпедовцам улучшить своё турнирное положение и оставил их на заключительной строчке российского чемпионата.