Хавбек «Урала» Сунгатулин описал Ганчаренко тремя словами

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин высказался о работе под руководством главного тренера команды Виктора Ганчаренко.

«Если описать его тремя словами: требовательность, психология и характер. Виктор Михайлович знает, как общаться с командой, когда нужно использовать давление, а когда лучше расслабленно общаться с ребятами», — приводит слова Сунгатулина Sport24.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых получил три желтые карточки и одну красную.

После 18 туров «Урал» занимает десятое место в РПЛ, имея в своей копилке 22 набранных очка.