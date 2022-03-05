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Сергей Силкин: «Динамо» борется с «Зенитом» за чемпионство эксклюзив

05 Марта 2022 • 12:42 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
06.03 19:00

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от дерби со «Спартаком».

- Какие ожидания от матча «Динамо» - «Спартак»?

- Это такие матчи, в которых всегда можно ждать бескомпромиссной борьбы. Все будет зависеть от того, как будет складываться игра. В последнем матче со «Спартаком» динамовцы вели в счете 2:0, игра была в одни ворота, но в итоге сыграли 2:2. Правда, сейчас бело-голубые подходят в роли фаворита, потому что и в турнирной таблице повыше, да и чехарда у «Спартака» с тренерами, что говорит о том, что команда перестраивается и находится еще не в оптимальной форме. Дерби ждут и футболисты, и болельщики. Тех, кто прошел школу этих команд, и настраивать не надо.

- Вам не кажется, что «Спартак» сейчас не способен составить конкуренцию бело-голубых?

- Это игра покажет. «Спартак» укомплектован хорошими футболистами. Но там что-то происходит. Хотя если команда соберется и выйдет играть на всю катушку, то «Динамо» будет непросто взять очки.

- Какие сложности могут возникнуть у «Динамо»?

- Трудно загадывать. То, что команды будут биться, это однозначно. Уровень мастерства приблизительно одинаковый. «Динамо» сейчас увереннее играет, но, несмотря на то, что были победы в двух последних матчах, они были одержаны над не самыми сильными соперниками. Поэтому будет очень интересно. Эта игра должна встряхнуть турнирную таблицу.

- В субботу сойдутся два иностранных тренера, которые все еще остаются в России. Вы видите интригу в их противостоянии?

- Не вижу. Один только пришел. Второй работает уже не первый месяц. Он все знает. Его команда показывает симпатичный футбол. В ней много молодых игроков. У «Динамо» сейчас есть возможность для ротации. Те ребята, которые выходят на поле, только добавляют команде.

- Евгеньев был удален в матче с «Химками» и пропустит игру. Насколько сложно будет его заменить?

- С учетом того, что нет Ордеца, тренерский штаб будет ломать голову, кого поставить. Но уверен, что варианты найдутся.

- У «Динамо» появился только Смолов, а у «Спартака» есть новички, которые только вписываются в состав команды. В этом видите преимущество бело-голубых?

- То, что состав сыграннее, это плюс. Но смогут ли ребята показать тот футбол, который они показывали до этого, вопрос. Все зависит от соперника. С командами, которые ниже уровнем, динамовцы способны играть успешно. Они это показали. Сейчас будет принципиальный соперник. Вот и посмотрим.

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- Многие считают наиболее вероятным исходом результативную ничью. А вы бы какой исход назвали?

- Мне тоже кажется, что может быть результативная ничья. Но футбол – это такая игра, где можно играть лучше и проиграть, и наоборот. Он непредсказуем. Все зависит от стечения обстоятельств, от одной ошибки. Кто первый воспользуется ошибкой соперника, у того и будет преимущество, потому что играть по счету легче.

- Как считаете, «Динамо» сумеет побороться за золото с «Зенитом»?

- Оно борется. «Зенит» сейчас в очень хорошем состоянии и укомплектован отличными футболистами. Бороться за первое место никогда не бывает легко. Пока «Динамо» отстает совсем на чуть-чуть, не давая возможности питерцам играть расхлябанно.

Елена Григорьевская

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