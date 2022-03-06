Грешкович: «В отличии от «Спартака», коллектив в «Динамо» уже сложился»

В преддверии матча 20-го тура Тинькофф РПЛ, в котором встретятся «Динамо» и «Спартак», экс-нападающий бело-голубых Михаил Грешкович поделился ожиданиями от московского дерби.

Грешкович похвалил динамовцев за отличную игру в этом сезоне, отметив слаженность коллектива — а также заявил, что поддержка домашних трибун обязательно должна сегодня сказаться в пользу «Динамо».

Кроме того, бывший нападающий оценил шансы москвичей в борьбе за чемпионский титул.

««Динамо» сохраняет отличные шансы побороться с «Зенитом» за золото. Да, питерский клуб очень хорошо укомплектован. У них отличный тренер, глубокая скамейка, сильный подбор игроков и командный опыт. Но «Динамо» будет бороться до последнего. Клуб на верном пути», — приводит слова Гершковича официальный сайт «Динамо».

Напомним, что матч «Динамо» — «Спартак» состоится сегодня, 6 марта, на «ВТБ Арене». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.