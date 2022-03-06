Ваноли – о предстоящем матче в Кубке России с ЦСКА: «Я бы не говорил, что это будет реванш»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России, в котором «красно-белым» предстоит сыграть с ЦСКА.

Многие эксперты и болельщики «Спартака» восприняли результаты жеребьёвки, как шанс для спартаковцев взять реванш за недавнее поражение в матче 19-го тура, когда ЦСКА победил на «Открытие Арене» со счётом 2:0. Однако Ваноли не разделяет такого настроя.

«Я бы не говорил, что это будет реванш. Мы довольны жеребьёвкой. И мы довольны, что сможем снова сыграть с ЦСКА», – сказал Паоло Ваноли в интервью в эфире телеканала «Матч Премьер».

Также главный тренер «красно-белых» добавил, что предпочитает не забегать вперёд, и думает только о ближайшем матче с «Динамо» в рамках 20-го тура РПЛ, который играется в эти минуты.