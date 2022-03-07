«Динамо» дома не может победить «Спартак» в 13 матчах кряду

Московские динамовцы в родных стенах уступили в дерби «Спартаку» со счётом 0:2 и продлили свою неудачную серию в матчах с «красно-белыми».

Как сообщает Opta, «сине-белые» в родных стенах в рамках национального чемпионата не могут обыграть «Спартак» в 13 поединках кряду. За это время «Динамо» четыре раза сыграло вничью с «красно-белыми» и девять раз проиграло.

Напомним, что на данный момент футболисты «Динамо» под руководством Сандро Шварца занимают вторую строчку в российском чемпионате. «Сине-белые» уступают лишь питерскому «Зениту».