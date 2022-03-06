В «Спартаке» объяснили, почему Кутепов не тренируется в общей группе

В московском «Спартаке» объяснили, почему 28-летнгий защитник Илья Кутепов не тренируется с командой в общей группе. Как оказалось, у футболиста возникли проблемы со старой травмой, из-за которых он вынужден тренироваться по индивидуальному плану.

«Кутепов работает в индивидуальном режиме – старое повреждение пока не даёт ему заниматься в общей группе», – говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

В нынешнем сезоне Илья Кутепов сыграл всего лишь 4 матча за первую команду «Спартака». В матче 19-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (0:2) Кутепов вышел на замену лишь в компенсированное время второго тайма.