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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший арбитр ФИФА: «Удаление Варелы — его проблема»

07 Марта 2022 • 15:23 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва
окончен

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил качество судейства в матче 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» (0:2), который обслуживал Сергей Карасёв.

Напомним, в конце первого тайма Карасев удалил с поля динамовского защитника Гильермо Варелу, показав уругвайцу вторую желтую карточку.  

«Карасев нормально отсудил дерби. Удаление Варелы — его проблема: имея желтую карточку, в безрассудной манере идти на такой фол против соперника, который не угрожал воротам», цитирует Николаева Sport24.

После этой победы «Спартак» набрал 26 очков и вплотную приблизился к 8-му месту в турнирной таблице. Бело-голубые, в свою очередь, упустили возможность обогнать «Зенит», который проведет свой матч сегодня, 7 марта, против «Уфы».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Алексей Николаев Сергей Карасёв
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