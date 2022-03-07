Бывший арбитр ФИФА: «Удаление Варелы — его проблема»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил качество судейства в матче 20-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» (0:2), который обслуживал Сергей Карасёв.

Напомним, в конце первого тайма Карасев удалил с поля динамовского защитника Гильермо Варелу, показав уругвайцу вторую желтую карточку.

«Карасев нормально отсудил дерби. Удаление Варелы — его проблема: имея желтую карточку, в безрассудной манере идти на такой фол против соперника, который не угрожал воротам», цитирует Николаева Sport24.

После этой победы «Спартак» набрал 26 очков и вплотную приблизился к 8-му месту в турнирной таблице. Бело-голубые, в свою очередь, упустили возможность обогнать «Зенит», который проведет свой матч сегодня, 7 марта, против «Уфы».