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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ковтун: «Спартаку отступать некуда. Обе команды ожидает непростой матч»

06 Марта 2022 • 15:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 2 ч. 35 мин.

В преддверии дерби 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком», бывший защитник, выступавший в составах обеих команд, Юрий Ковтун, оценил шансы соперников в предстоящей очной встрече.  

Футболист считает, что хозяева будут выглядеть увереннее, однако «Спартаку» отступать некуда, поэтому и «красно-белые» постараются действовать более агрессивно.

«Динамовцы увереннее в своих силах и действиях. С точки зрения турнирной таблицы, бело-голубым необходимо набирать очки, чтобы оказывать давление на «Зенит», к тому же подпирает ЦСКА. Что касается «Спартака», то им предстоит тяжелый матч. Как команды будут действовать, увидим в процессе игры, — цитирует Ковтуна ТАСС.

 На данный момент «Динамо» с 39 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, а «Спартак» —— 9-е, имея в своем активе 23 набранных балла. 
 Напомним, что матч  состоится сегодня, 6 марта, на «ВТБ Арене». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Юрий Ковтун
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