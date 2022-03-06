Ковтун: «Спартаку отступать некуда. Обе команды ожидает непростой матч»

В преддверии дерби 20-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком», бывший защитник, выступавший в составах обеих команд, Юрий Ковтун, оценил шансы соперников в предстоящей очной встрече.

Футболист считает, что хозяева будут выглядеть увереннее, однако «Спартаку» отступать некуда, поэтому и «красно-белые» постараются действовать более агрессивно.

«Динамовцы увереннее в своих силах и действиях. С точки зрения турнирной таблицы, бело-голубым необходимо набирать очки, чтобы оказывать давление на «Зенит», к тому же подпирает ЦСКА. Что касается «Спартака», то им предстоит тяжелый матч. Как команды будут действовать, увидим в процессе игры, — цитирует Ковтуна ТАСС.

На данный момент «Динамо» с 39 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, а «Спартак» —— 9-е, имея в своем активе 23 набранных балла.

Напомним, что матч состоится сегодня, 6 марта, на «ВТБ Арене». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.