Экс-директор «Спартака» считает, что «Динамо» не готово бороться за чемпионство

Экс-спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов оценил шансы «Динамо» на чемпионский титул в этом сезоне.

Шикунов сказал «РБ-Спорт», что никакой чемпионской гонки в РПЛ и не было, ведь «Зенит» по уровню намного превосходит московскую команду. Экс-директор «Спартака» отметил, что динамовцы пока просто не готовы бороться за чемпионский титул, хотя для второго места «сине-белые» уже точно созрели.

Напомним, что на данный момент «Динамо» под руководством Сандро Шварца занимает второе место в таблице и на два очка отстаёт от «Зенита», но у питерского клуба есть ещё одна игра в запасе.