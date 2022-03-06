Вся судейская бригада на матче «Динамо» – «Спартак» работает без эмблем ФИФА на форме

Судейская бригада на матче 20-го тура российской Премьер-лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком» обслуживает матч в форме, на которой отсутствуют эмблема Международной федерации футбола (ФИФА).

Причина этого пока не называется официальными источниками. В сети болельщики высказывают мнение, что это может быть ответом международной организации на санкции ФИФА, которая приняла решение отстранить сборную России от участия в отборочном цикле на чемпионат мира 2022 года. Также есть версия, что российские арбитры ещё не получили обновлённые эмблемы ФИФА на 2022 год.

Матч «Динамо» – «Спартак» обслуживает бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым, которому помогают в поле линейные арбитры Игорь Демешко и Максим Гаврилин.