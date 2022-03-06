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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вся судейская бригада на матче «Динамо» – «Спартак» работает без эмблем ФИФА на форме

06 Марта 2022 • 20:33 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва
окончен

Судейская бригада на матче 20-го тура российской Премьер-лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком» обслуживает матч в форме, на которой отсутствуют эмблема Международной федерации футбола (ФИФА).

Причина этого пока не называется официальными источниками. В сети болельщики высказывают мнение, что это может быть ответом международной организации на санкции ФИФА, которая приняла решение отстранить сборную России от участия в отборочном цикле на чемпионат мира 2022 года. Также есть версия, что российские арбитры ещё не получили обновлённые эмблемы ФИФА на 2022 год.

Матч «Динамо» – «Спартак» обслуживает бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым, которому помогают в поле линейные арбитры Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Сергей Карасёв
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