Шварц высказался о судействе и поблагодарил игроков «Динамо» после поражения от «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался после домашнего матча 20-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака», который был проигран «бело-голубыми» со счётом 0:2.

Динамовцы провели не самый лучший первый тайм, в котором дважды пропустили на контратаках соперника, а перед перерывом ещё и остались в численном меньшинстве – за две жёлтые карточки был удалён Варела. Сандро Шварц намекнул, что недоволен судейством, однако не стал акцентировать на этом большое внимание, поблагодарив команду за борьбу во втором тайме.

«Было много спорных моментов по судейству в первом тайме, но я бы не стал подробно говорить об этом. Хотел бы сказать команде спасибо за второй тайм», – высказался Сандро Шварц в послематчевом флэш-интервью.