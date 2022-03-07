Пресс-служба «Динамо» ответила «Спартаку»

«Динамо» ответило «Спартаку» на шутку о короле Атлантиды.

После победы над «Динамо» (2:0) пресс-служба «Спартака» опубликовала в своём «Твиттере» фото Квинси Промеса, подписав его: «Кажется, у Атлантиды новый король», тем самым намекнув на результативность голландца в матчах с «бело-голубыми».

Пресс-служба «Динамо» решила не оставаться в стороне. В ответ в их «Твиттере» появилась фотография турнирной таблицы РПЛ с подписью: «Ждём на поверхности».

В текущем чемпионате «Динамо» после 20 туров занимает вторую строчку, имея в своём активе 39 очков. «Спартак» с 26 баллами идёт девятым.