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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названы стартовые составы на матч «Динамо» – «Спартак»

06 Марта 2022 • 17:56 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 0 ч. 48 мин.

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура российской Премьер-лиги, в котором сыграют московские «Динамо» и «Спартак».

Стартовый состав «Динамо»: Шунин – Скопинцев, Сазонов, Бальбуэна, Варела – Моро, Фомин, Шиманьски – Грулёв, Захарян, Смолов.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов – Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие – Мартинс, Умяров – Бакаев, Промес, Мозес – Николсон.

Поединок между динамовцами и спартаковцами начнётся на «ВТБ Арене» в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция матча «Динамо» – «Спартак» будет доступна на сетевом издании LiveResult.Ru.

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06.03  19:00 Динамо Москва ... Спартак Москва 2.24 3.55 3.25
07.03  14:00 Краснодар ... Урал 1.42 4.70 7.50
07.03  16:30 Зенит ... Уфа
07.03  16:30 Ростов ... Сочи 3.25 3.25 2.36
07.03  19:00 Ахмат ... Рубин 2.25 3.20 3.40
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