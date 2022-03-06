Названы стартовые составы на матч «Динамо» – «Спартак»

Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура российской Премьер-лиги, в котором сыграют московские «Динамо» и «Спартак».

Стартовый состав «Динамо»: Шунин – Скопинцев, Сазонов, Бальбуэна, Варела – Моро, Фомин, Шиманьски – Грулёв, Захарян, Смолов.

Стартовый состав «Спартака»: Селихов – Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие – Мартинс, Умяров – Бакаев, Промес, Мозес – Николсон.

Поединок между динамовцами и спартаковцами начнётся на «ВТБ Арене» в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция матча «Динамо» – «Спартак» будет доступна на сетевом издании LiveResult.Ru.