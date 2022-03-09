Веденеев: В «Спартаке» вместо «деревяшек» появились техничные игроки

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московского «Спартака» в недавнем дерби с «Динамо».

Веденеев сказал «Спорт уик-энду», что наставник «Спартака» Паоло Ваноли сделал правильные выводы после поражения от ЦСКА. Экс-игрок отметил, что в московской команде вместо «деревяшек» вышли техничные и мобильные футболисты, что сразу же дало результат.

Напомним, что спартаковцы обыграли «Динамо» со счётом 2:0. На данный момент «красно-белые» занимают девятую позицию в российском чемпионате.