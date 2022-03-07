Шварц винит судей, но пенять надо на себя: Как «Спартак» переиграл «Динамо»

В воскресенье состоялось московское дерби, в котором «Динамо», которое преследует «Зенит» в чемпионской гонке, без шансов проиграло «Спартаку». Наставник «бело-голубых» Сандро Шварц был недоволен работой судей, но, кажется, причины неудачи должен искать в себе. Сетевое изданиеразмышляет об итогах поединка.

Самое простое в ситуации «Динамо» – объяснить поражение работой судей. Наверное, Гильермо Варелу можно было простить и не наказывать жёлтой карточкой при его первом фоле на Бакаеве. В этом случае удаления не было бы. Возможно, Айртона во второй половине стоило предупредить в моменте, когда он схватил за майку соперника, и это была бы вторая карточка бразильца в матче, что уравняло бы составы. Судя по реакции Сандро Шварца, наставник «Динамо» был очень недоволен судейством.

Тем не менее, кажется, что как раз к работе Сергея Карасёва претензий быть не должно. Он выбрал строгий вариант и показывал карточки налево и направо, чтобы матч не превратился в бойню. Кофрие получил свою жёлтую, когда ещё не прошло и минуты матча. И уж точно Вареле не стоило идти в такое жёсткое единоборство в концовке первого тайма, имея уже предупреждение.

Так или иначе «Динамо» по итогам матча должно предъявлять претензии себе. Один удар в створ, который не таил в себе угрозы, попадание в штангу, когда мяч «облизал» стойку – это всё, на что сподобилось «Динамо», пытаясь отыграться. При счёте 0:0 можно вспомнить лишь атаку в дебюте, когда никто из хозяев толком не попал по мячу. В общем, маловато будет.

Конечно, можно возразить, что у «Спартака» тоже не было россыпи моментов. Однако «красно-белые», забив в первой же осмысленной атаке, получили возможность играть по счёту. Было очевидно, что Паоло Ваноли избрал тактику игры вторым номером. «Спартак» действовал собранно, сдерживал атаки соперника, а при возможности умело убегал в контратаки. Два выпада «красно-белых» привели к забитым мячам, ещё один – к удалению Варелы. План сработал идеально, и в этой ситуации бежать за третьим голом и четвёртым смысла не было.

Ваноли действительно тактически переиграл Шварца. Крылья динамовской атаки ничего сделать не смогли, а опорная зона «красно-белых» «съедала» всё в центре. На пару Умяров и Мартинш Перейра совершили 7 отборов и 5 перехватов. В то время как динамовцы в общем-то сами себе придумали оба гола, предоставив сопернику свободные зоны.

По сравнению с матчем против ЦСКА видно, что Ваноли исправил пару своих ошибок. «Спартак» выглядел более монолитной конструкцией. Также импонирует, что итальянец, кажется, свободен от предрассудков. Бакаев и Николсон хорошо сыграли против «Кубани» и теперь получили право выйти с «Динамо». Оба шансом воспользовались – первый терзал оборону динамовцев и поучаствовал в обоих забитых мячах и удалении Варелы, второй забил. Важно заметить, что Ваноли, чувствуя настрой судьи, снял с игры Кофрие, чтобы бельгиец не уравнял составы. Правильный матч-менеджмент от итальянца.

Отдельно хочется отметить Промеса. Кажется, голландец набирает форму. Он забил «Кубани», теперь положил шикарный мяч в ворота динамовцев и начал первую результативную атаку. Промес в текущем «Спартаке» должен взять на себя роль дядьки-наставника и лидера.

«Динамо», конечно, теперь будет ещё сложнее бороться с «Зенитом» за чемпионство. «Спартак» же строится, и интересно посмотреть, что будет с «Краснодаром». Учитывая проблемы южан, «красно-белые», вероятно, подойдут к матчу в роли фаворита, но смогут ли с ней справиться?

Роман Андреев