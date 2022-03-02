Червиченко – о возможном уходе Ваноли из «Спартака»: «Чем больше их покинет нашу страну, тем лучше»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча на Кубок России с «Кубанью».

- Допускаете, что «Спартак» может оступиться в игре с «Кубанью»?

- «Спартак» может все, что угодно. И обыграть кого угодно и наоборот.

- От чего это будет зависеть?

- Все будет зависеть от настроя, потому что в команде много иностранцев, которые вообще не понимают, в какую турбулентность попали и могут выйти на поле со своими мыслями, которые точно будут далеки от игры.

- Какие еще сложности могут возникнуть у «Спартака»?

- Надо понимать, будут ли играть Джикия и Жиго. Самюэль в матче с ЦСКА ушел с поля из-за травмы, а Джикия непонятно - то ли креатив нового тренера, то ли тоже травма. Если этих двоих ребят не будет в обороне, то у «Спартака» могут возникнуть проблемы.

- Но ведь класс «Спартака» позволяет спокойно обыгрывать таких соперников, как «Кубань».

- На классе, конечно, можно выиграть, но не всегда он бьет настрой. Никто же не будет спорить, что «Наполи» по классу выше «Спартака», однако красно-белые два раза его обыграли. Поэтому не всегда получается, что классная команда побеждает. Иногда выигрывает тот, кому больше везет, у кого звезды сошлись в этот день. Или настрой на игру был лучшим.

- В РПЛ шансов занять высокое место у «Спартака» практически нет. Стоит ли сделать ставку на победу в Кубке России, ведь это единственный трофей, который светит «Спартаку».

- Так и есть. За девятнадцать лет пора бы уже кубок выиграть, а то последний раз они при мне его выигрывали.

- Как оцениваете физическую готовность «Спартака» к сезону, если брать дерби?

- Мне «Спартак» в матче с ЦСКА понравился. Именно подготовка. Но мне абсолютно не понравилась тактическая мысль тренера, потому что игра больше была похожа на какой-то небольшой навал, давление. Но браться Березуцкие, хоть и молодые тренеры, это просчитали, и очень грамотно ловили «Спартак» на контратаках. И, конечно, армейцы гораздо лучше укомплектовались. Качество новых футболистов превосходит новобранцев «Спартака». Поэтому красно-белые уступили и тактически, и за счет индивидуального мастерства.

- У «Кубани» не будет такого козыря, как качественные новички.

- Это да. Но ведь никто не ожидал, что «Кубань» так высоко поднимется в Кубке России. Здесь еще многое будет зависеть от того, какое настроение у новых спартаковских футболистов. Представьте опорного защитника из Люксембурга. Он попал в новый чемпионат, а тут война. Какие-то, агенты дергают, дурдом полный, потому что контракт можно разорвать, несмотря на то, что деньги заплатили. Легионеру, естественно, говорят: ты никуда не уйдешь. И так с каждым из новичков и со старожилами тоже. «Кубань» выйдет практически только российскими футболистами и для них практически ничего не поменялось, кроме житейских проблем. А эти находятся в прострации. И у многих будут мысли именно о прострации, а не о том, что надо делать на поле.

- Вчера Гисдоль покинул «Локомотив». Не думаете, что Ваноли тоже может уехать?

- По мне, чем больше их покинет нашу страну, тем лучше.

Елена Григорьевская