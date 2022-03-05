Кавазашвили призвал болельщиков «Спартака» обратиться к Абрамовичу, чтобы бизнесмен купил клуб

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил надежду, что в скором времени сменится руководство «красно-белых». Причём он хочет, чтобы новым владельцем «Спартака» стал Роман Абрамович.

В настоящее время Абрамович работает над тем, чтобы продать свой нынешний клуб, английский «Челси». У теперешнего же владельца спартаковцев Леонида Федуна возникли серьёзные финансовые проблемы из-за санкций западных стран и организаций против России.

«Болельщикам «Спартака» необходимо обратиться к Абрамовичу, чтобы он купил наш красно-белый клуб. Не стоит забывать, у Федуна дела идут так себе – он потерял 80% состояния из-за обвала фондового рынка», – приводит слова Леонида Федуна «РБ Спорт».

Также Анзор Кавазашвили выразил надежду, что сложившиеся обстоятельства станут толчком для того, чтобы в России начали активно заниматься развитием детско-юношеского футбола.