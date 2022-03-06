«Динамо» проиграло впервые за более чем четыре месяца

Московское «Динамо» проиграло в столичном дерби «Спартаку» со счётом 0:2 в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги. Это поражение для «бело-голубых» стало первым за более чем четыре месяца.

До этого динамовцы проигрывали в последний раз в официальном матче 29 октября, крупно проиграв на выезде «Зениту» (1:4). С того времени динамовцы сыграли 7 матчей, в которых победили 6 раз, а также однажды сыграли вничью. Дома команда Сандро Шварца не проигрывала со 2 октября.

Московское «Динамо» осталось на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая на 2 очка от «Зенита», но теперь у питерцев имеется матч в запасе.