«Спартак» набрал уверенности и показал Николсона

В среду «Спартак» провёл второй матч под руководством Паоло Ваноли и добился первой победы. Поединок против «Кубани» получился для «красно-белых» простым. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итоге поединка.

По итогам кубкового матча против «Кубани» очень сложно делать какие-то выводы в отношении «Спартака». С учётом разницы в классе игроков и плохой формы гостей никакой борьбы не получилось. «Спартак» к середине первого тайма забил четыре гола, из которых три засчитали, а один отменили из-за микроскопического офсайда. Пожалуй, это самая показательная характеристика поединка.

«Кубань» зимой очень сильно обновила состав и проводила лишь первый поединок в таком сочетании. В итоге подопечные Роберта Евдокимова даже не смогли показать какого-то порядка в своих рядах.

Тем не менее всё же это не основание совсем уж не отметить что-то в действиях «Спартака». С первых минут вышел Шамар Николсон, который выглядел довольно неплохо. Причём форвард с Ямайки показал себя здорово в подыгрыше, начав первую голевую атаку. Николсон ставил корпус, не жадничал. Из двух моментов в первом тайме он реализовал один. Хоть во втором случае он и залез в микроофсайд, а Хлусевич даже отправил мяч в сетку, всё равно нападающий должен был забивать сам. Во втором тайме Николсон отличился ещё дважды, причём голы получились очень техничными. В целом форвард очень понравился, однако теперь хочется увидеть такую игру от него в поединке с соперником более высокого уровня.

Стоит отметить Хлусевича. Он занял позицию Мозеса на правом фланге и выглядел очень достойно, но опять же сделаем скидку на соперника. Всё же оборонительные способности Хлусевича толком не проверили, при этом он получил ненужную жёлтую карточку, просто потеряв позицию. Зато в атаке кроме незасчитанного гола он сделал три голевые передачи. Причём все они получились довольно разными по задумке.

А вот другой новичок – Мартинс – снова не понравился. Полузащитник из Люксембурга, как и в поединке с ЦСКА, ошибался. Причём уж в матче против «Кубани» это выглядело совсем странным. Не слишком Мартинс помогал и в атакующих действиях.

В целом, такие матчи важны для становления команды. «Спартак» строится, и подобные поединки придают уверенности. Да, соперником был представитель ФНЛ, но важно было почувствовать, что идеи Паоло Ваноли работают. Николсон забил, что тоже вызвало положительные эмоции. Теперь на него точно не будет давить необходимость забить первый гол. Важно, что и Ларссон отличился, причём его мяч был на исполнение, что должно придать ему уверенности.

Если же вкратце о тактической составляющей, то мы увидели всю ту же расстановку от Ваноли с тремя центральными защитниками. «Спартак» старался атаковать флангами в большей степени. Однако, повторимся, сложно делать какие-то выводы – всё же «Кубань» не оказала достойного сопротивления. Посмотрим на «Спартак» в матче с «Динамо», которое на ходу. Возможно, этот поединок даст больше каких-то ответов о состоянии «красно-белых».

Роман Андреев