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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший арбитр выразил мнение, что Карасёв может потерять мотивацию продолжать работать

05 Марта 2022 • 19:06 Комментировать
Динамо Москва
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Спартак Москва
Через 22 ч. 20 мин.

Бывший арбитр российской Премьер-лиги Игорь Федотов, высказался о Сергее Карасёве, которому предстоит обслуживать в качестве главного судьи московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 20-го тура РПЛ.

По мнению Федотова, Карасёв, считающийся лучшим арбитром России, теряет мотивацию продолжать работу в этом направлении. Он отметил, что Сергей в последнее время слишком много ошибается на внутренней арене, а после отстранения от международных соревнований у него может пропасть желание совершенствоваться.

«Все знают, что во внутреннем чемпионате Карасёв допускает очень много ошибок. Сейчас ещё и такая стрессовая ситуация, после которой возникает вопрос – не опустятся ли у него руки», – приводит слова Игоря Федотова «РБ Спорт».

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Сергей Карасёв Игорь Федотов
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