Бывший арбитр выразил мнение, что Карасёв может потерять мотивацию продолжать работать

Бывший арбитр российской Премьер-лиги Игорь Федотов, высказался о Сергее Карасёве, которому предстоит обслуживать в качестве главного судьи московское дерби между «Динамо» и «Спартаком» в рамках 20-го тура РПЛ.

По мнению Федотова, Карасёв, считающийся лучшим арбитром России, теряет мотивацию продолжать работу в этом направлении. Он отметил, что Сергей в последнее время слишком много ошибается на внутренней арене, а после отстранения от международных соревнований у него может пропасть желание совершенствоваться.

«Все знают, что во внутреннем чемпионате Карасёв допускает очень много ошибок. Сейчас ещё и такая стрессовая ситуация, после которой возникает вопрос – не опустятся ли у него руки», – приводит слова Игоря Федотова «РБ Спорт».