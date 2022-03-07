Шавло назвал игрока, который подвёл «Динамо» в дерби со «Спартаком»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в разговоре с журналистами высказался по поводу столичного дерби между «красно-белыми» и «Динамо».

Шавло сказал «РБ-Спорт», что спартаковцы играли очень дисциплинированно, реализовали свои моменты и одержали заслуженную победу. Экс-директор «Спартака» отметил, что «Динамо» практически ничего интересного в атаке не придумало. Шавло добавил, что «сине-белых» очень сильно подвёл защитник Гильермо Варела, который в концовке первого тайма был удалён за две жёлтые карточки.

Напомним, что «Спартака» обыграл динамовцев со счётом 2:0.