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Шавло назвал игрока, который подвёл «Динамо» в дерби со «Спартаком»

07 Марта 2022 • 09:25 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва
окончен

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в разговоре с журналистами высказался по поводу столичного дерби между «красно-белыми» и «Динамо».

Шавло сказал «РБ-Спорт», что спартаковцы играли очень дисциплинированно, реализовали свои моменты и одержали заслуженную победу. Экс-директор «Спартака» отметил, что «Динамо» практически ничего интересного в атаке не придумало. Шавло добавил, что «сине-белых» очень сильно подвёл защитник Гильермо Варела, который в концовке первого тайма был удалён за две жёлтые карточки.

Напомним, что «Спартака» обыграл динамовцев со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Сергей Шавло Российская Премьер-Лига Гильермо Варела
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