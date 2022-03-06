«Спартак» уверенно разобрал «Динамо» в дерби: кто из футболистов Ваноли внёс наибольший вклад

Оценки футболистам Паоло Ваноли

После дерби всея Руси с ЦСКА Паоло Ваноли сделал работу над ошибками. В матче против «Динамо» его футболисты смотрелись намного интереснее, абсолютно по делу обыграв главного преследователя «Зенита». Есть первая победа Паоло Ваноли в РПЛ, есть красивый гол Промеса, есть «сухой» Селихов. У болельщиков «Спартака» сегодня много поводов для радости.

Статистика матча: владение мячом – 42:58, удары по воротам – 11:10, в створ – 1:2, угловые – 4:1. Кто же позволил «красно-белым» выиграть важнейшее дерби? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. Сложно оценить игру Селихова, проскучавшего весь матч. «Динамо» удивило пассивностью, все раз пробив в створ ворот, да и в том случае Селихов справился спокойно, мяч летел по позиции голкипера.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 7,0. Абсолютно всю борьбу сегодня выиграл капитан «Спартака» - 4 эпизода из 4, заставил Захаряна нервничать и ошибаться. Ещё четыре перехвата в активе Георгия, два отбора. Ничего не смогла ему противопоставить атака «Динамо».

САМУЭЛЬ ЖИГО – 7,5. Избежал травмы Жиго, что стало прекрасной новостью для «Спартака». Сегодня Самуэль цементировал оборону, просто выключив из игры Смолова. Прекрасно играл на опережение (2 перехвата), грамотно и чисто вёл борьбу.

МАКСИМИЛАНО КОФРИЕ – б/о. Неплохо провёл свой тайм, не допустил провала, хотя «Динамо» активно нагнетало давление в его зоне. На вторые 45 минут почему-то не вышел.

АЙРТОН – 6,0. Фланги тоже остались за красно-белыми, правда, без особого блеска сыграли Айртон с Мозесом. Бразилец частенько терялся в дриблинге, убивая перспективные контратаки своей команды. Но смотрелся явно интереснее удалённого Варелы.

ВИКТОР МОЗЕС – 6,5. Правый фланг тоже остался за «Спартаком». Мозес переиграл Скопинцева, создавая подходы к воротам чуть чаще Айртона, однажды даже опасно навесил, но больше Виктора стоит похвалить за игру в обороне – 3 отбора и 8 выигранных единоборств.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 6,5. Пока ещё пара Мартинс – Умяров остаётся слабой точкой «Спартака». Сегодня не было катастрофы из матча с ЦСКА, но даже при классной статистике (Наиль собрал 4 перехвата и 4 отбора) ошибок хватало. После одной из таких Умяров сам и присел на жёлтую карточку.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 6,0. Всё тоже самое относится к Мартинсу, только статистика полезных действий похуже – три отбора и один перехват. Пока что слишком волнуется Кристофер, допуская много брака в простых передачах. Но и прогресс после матча с ЦСКА очевиден.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 7,5. Задорно играл Бакаев, поддерживая каждую опасную атаку «Спартака». Отдал голевую передачу на Промеса, а всего – три обостряющих паса сделал. Пробил в моменте с первым голом, заработал пять штрафных ударов. Полезно сыграл Зелимхан сегодня.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 8,0. Наконец-то полетело у Промеса. Очень ярко отыграл Куинси, положив просто шикарный гол ударом с дальней дистанции. Но не только этим отметился Куинси, это голландец разогнал контратаку на первый гол и отобрал мяч для второго.

ШАМАР НИКОЛСОН – 7,0. За дебютным голом в Кубке России последовал и дебютный мяч в РПЛ. Сложно будет Александру Соболеву вернуться в основу, Николсон сегодня продемонстрировал качественное позиционное чутьё и неплохую реализацию – забил с единственного удара в створ.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.