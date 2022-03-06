Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» уверенно разобрал «Динамо» в дерби: кто из футболистов Ваноли внёс наибольший вклад

06 Марта 2022 • 21:37 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Паоло Ваноли

После дерби всея Руси с ЦСКА Паоло Ваноли сделал работу над ошибками. В матче против «Динамо» его футболисты смотрелись намного интереснее, абсолютно по делу обыграв главного преследователя «Зенита». Есть первая победа Паоло Ваноли в РПЛ, есть красивый гол Промеса, есть «сухой» Селихов. У болельщиков «Спартака» сегодня много поводов для радости.

Статистика матча: владение мячом – 42:58, удары по воротам – 11:10, в створ – 1:2, угловые – 4:1. Кто же позволил «красно-белым» выиграть важнейшее дерби? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. Сложно оценить игру Селихова, проскучавшего весь матч. «Динамо» удивило пассивностью, все раз пробив в створ ворот, да и в том случае Селихов справился спокойно, мяч летел по позиции голкипера.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 7,0. Абсолютно всю борьбу сегодня выиграл капитан «Спартака» - 4 эпизода из 4, заставил Захаряна нервничать и ошибаться. Ещё четыре перехвата в активе Георгия, два отбора. Ничего не смогла ему противопоставить атака «Динамо».

САМУЭЛЬ ЖИГО – 7,5. Избежал травмы Жиго, что стало прекрасной новостью для «Спартака». Сегодня Самуэль цементировал оборону, просто выключив из игры Смолова. Прекрасно играл на опережение (2 перехвата), грамотно и чисто вёл борьбу.

МАКСИМИЛАНО КОФРИЕ – б/о. Неплохо провёл свой тайм, не допустил провала, хотя «Динамо» активно нагнетало давление в его зоне. На вторые 45 минут почему-то не вышел.

АЙРТОН – 6,0. Фланги тоже остались за красно-белыми, правда, без особого блеска сыграли Айртон с Мозесом. Бразилец частенько терялся в дриблинге, убивая перспективные контратаки своей команды. Но смотрелся явно интереснее удалённого Варелы.

ВИКТОР МОЗЕС – 6,5. Правый фланг тоже остался за «Спартаком». Мозес переиграл Скопинцева, создавая подходы к воротам чуть чаще Айртона, однажды даже опасно навесил, но больше Виктора стоит похвалить за игру в обороне – 3 отбора и 8 выигранных единоборств.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 6,5. Пока ещё пара Мартинс – Умяров остаётся слабой точкой «Спартака». Сегодня не было катастрофы из матча с ЦСКА, но даже при классной статистике (Наиль собрал 4 перехвата и 4 отбора) ошибок хватало. После одной из таких Умяров сам и присел на жёлтую карточку.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 6,0. Всё тоже самое относится к Мартинсу, только статистика полезных действий похуже – три отбора и один перехват. Пока что слишком волнуется Кристофер, допуская много брака в простых передачах. Но и прогресс после матча с ЦСКА очевиден.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – 7,5. Задорно играл Бакаев, поддерживая каждую опасную атаку «Спартака». Отдал голевую передачу на Промеса, а всего – три обостряющих паса сделал. Пробил в моменте с первым голом, заработал пять штрафных ударов. Полезно сыграл Зелимхан сегодня.

Реклама


КУИНСИ ПРОМЕС – 8,0. Наконец-то полетело у Промеса. Очень ярко отыграл Куинси, положив просто шикарный гол ударом с дальней дистанции. Но не только этим отметился Куинси, это голландец разогнал контратаку на первый гол и отобрал мяч для второго.

ШАМАР НИКОЛСОН – 7,0. За дебютным голом в Кубке России последовал и дебютный мяч в РПЛ. Сложно будет Александру Соболеву вернуться в основу, Николсон сегодня продемонстрировал качественное позиционное чутьё и неплохую реализацию – забил с единственного удара в створ.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
07.03  14:00 Краснодар ... Урал 1.42 4.70 7.50
07.03  16:30 Зенит ... Уфа
07.03  16:30 Ростов ... Сочи 3.25 3.25 2.36
07.03  19:00 Ахмат ... Рубин 2.25 3.20 3.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Марта
21:48 · Россия. Премьер-лига
Шварц высказался о судействе и поблагодарил игроков «Динамо» после поражения от «Спартака»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Ваноли высказался после победы над «Динамо»
21:24 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» проиграло впервые за более чем четыре месяца
21:05 · Россия. Премьер-лига
Гилерме заявил, что не готов сыграть в дерби против ЦСКА
20:42 · Россия. Премьер-лига
Промес вошёл в топ-10 в списке самых результативных игроков в истории «Спартака»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Вся судейская бригада на матче «Динамо» – «Спартак» работает без эмблем ФИФА на форме
20:06 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА надеется на скорое возвращение в строй Марио Фернандеса, несмотря на перелом носа и сотрясение мозга
19:58 · Россия. Премьер-лига
Проигрывающее «Спартаку» со счётом 0:2 «Динамо» осталось вдесятером, Шварц недоволен и спорит с Карасёвым
19:52 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Похоже, что Чалова не следовало отпускать в «Базель»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Промес уложил мяч в «девятку», «Спартак» повёл в гостевом матче с «Динамо» со счётом 2:0
19:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» повёл в дерби с «Динамо», благодаря голу Николсона
19:23 · Россия. Премьер-лига
Ваноли – о предстоящем матче в Кубке России с ЦСКА: «Я бы не говорил, что это будет реванш»
19:15 · Россия. Премьер-лига
Кофрие получил жёлтую карточку спустя 10 секунд после начала матча «Динамо» – «Спартак», отмахнувшись от Смолова
18:39 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» объяснили, почему Кутепов не тренируется в общей группе
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» Москва – «Спартак» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:2
Все новости
Рекомендуем