Ананко считает, что «Спартак» в дерби показал свою лучшую игру

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры «красно-белых» в дерби с «Динамо».

Ананко сказал «РБ-Спорт», что спартаковцы показали свою лучшую игру, а «Динамо» свою худшую игру. Экс-игрок отметил, что очень многое решила хорошая реализация «красно-белых». Дмитрий добавил, что его впечатлила игра полузащитника Зелимхана Бакаева, который вполне мог бы пригодиться «Спартаку» в дальнейшем.

Напомним, что «красно-белые» одержали уверенную победу над динамовцами со счётом 2:0.