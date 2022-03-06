Вице-президент РФС не боится отъезда легионеров

Вице-президент РФС Сергей Анохин в шутливой манере высказался по поводу массового отъезда легионеров из РПЛ.

«Будем ловить их сачком», — цитирует Анохина «РБ Спорт».

Также руководитель заявил, что наш чемпионат будет только развиваться. Не стал Анохин исключать и появления белорусских команд в российском первенстве.

Напомним, что по причине политических санкций в отношении нашей страны, РПЛ покинуло больше десятка иностранных игроков. В частности, «Краснодар» покинули абсолютно все легионеры. Однако нашлись и те, кто пока не собирается никуда уезжать — например, бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс.