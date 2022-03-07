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Кобелев оценил игру Смолова и Захаряна в матче со «Спартаком»

07 Марта 2022 • 11:02 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва
окончен

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев поделился с журналистами своим мнением по поводу игры Арсена Захаряна и Фёдора Смолова в поединке со «Спартаком».

Кобелев сказал «Спорт-Экспрессу», что Захарян провел очень качественный матч, но игру «сине-белых» сломало удаление Варелы. Экс-тренер «Динамо» отметил, что Фёдор Смолов также был неплох, но он очень зависимый игрок, которого необходимо снабжать передачами.

Напомним, что динамовцы в дерби проиграли «Спартаку» со счётом 0:2. На данный момент подопечные Сандро Шварца занимают вторую строчку в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Российская Премьер-Лига Фёдор Смолов Андрей Кобелев Арсен Захарян
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