В «Химках» отказались комментировать судейство в матче с «Локомотивом», но допускают подачу протеста

Председатель наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков не пожелал обсуждать работу судейской бригады в матче 20-го тура российской Премьер-лиги против столичного «Локомотива».

Химчане остались в меньшинстве уже в конце первого тайма – за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Бруно Виана.

«Судейство не комментируем. Однако сегодня вторую жёлтую будем разбирать. Если там что-то есть, чтобы исключить такие ситуации в будущем, подадим протест», – приводит слова Романа Терюшкова» Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Химки» дома со счётом 3:2. Химчане из-за этого поражения остались на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.