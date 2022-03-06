Карпин не стал подтверждать переговоры с «Ростовом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал, появившуюся информацию, о переговорах с «Ростовом».

«Переговоры с «Ростовом»? А зачем мне вести переговоры с «Ростовом», — сказал Карпин.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Карпин возглавлял ростовский клуб в период 2017-2021 годов — после чего, получил предложение от национальной сборной.

В настоящий момент «Ростов» находится на 14-м месте Тинькофф РПЛ. От зоны вылета команду отделяют 2 очка.

Под руководством Валерия Георгиевича сборная России провела 7 встреч, одержав в них 5 побед, один раз сыграв вничью, и потерпев одно поражение.