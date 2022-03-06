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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин не стал подтверждать переговоры с «Ростовом»

06 Марта 2022 • 14:13 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
Через 4 ч. 18 мин.
 Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал, появившуюся информацию, о переговорах с «Ростовом». 
 «Переговоры с «Ростовом»? А зачем мне вести переговоры с «Ростовом», — сказал Карпин.
 Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 
 Напомним, что Карпин возглавлял ростовский клуб в период 2017-2021 годов — после чего, получил предложение от национальной сборной. 
 В настоящий момент «Ростов» находится на 14-м месте Тинькофф РПЛ. От зоны вылета команду отделяют 2 очка. 
 Под руководством Валерия Георгиевича сборная России провела 7 встреч, одержав в них 5 побед, один раз сыграв вничью, и потерпев одно поражение.     
  

                            

            
            

                
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                                            Евро-Футбол.Ру,
                                        
                

                                    

                                                    
                                Ростов                            
                                                    
                                Валерий Карпин                            
                                                    
                                Сборная России                            
                                            

                            

            
            
            
            
            

                            
                

                    
                    

                        
                        
                        
                    

                

            

    
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                                Идет 36 минута                            
                            
                                Локомотив Москва                            
                            
                                2:1                            
                            
                                Химки                            
                            
                                
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                                Идет 38 минута                            
                            
                                Крылья Советов                            
                            
                                0:1                            
                            
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                                Динамо Москва                            
                            
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                                Спартак Москва                            
                            
                                
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                                Урал                            
                            
                                
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Сегодня, 06 Марта
                        

                            

                                14:36 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Вице-президент РФС не боится отъезда легионеров                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                14:34 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Легионеры «Химок» не собираются покидать команду                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                14:16 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Колосков о предстоящем московском дерби: «Динамо» — формальный фаворит, конечно»                            
                                                    

                    

                                                    









                                                

                                                

                            

                                14:13 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Карпин не стал подтверждать переговоры с «Ростовом»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                13:48 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Руководство ЦСКА ждет от команды победы в Кубке и медалей                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                13:41 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                В ЦСКА рассказали о состоянии Фернандеса после перелома носа                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                13:30 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                «Крылья Советов» – «Арсенал» Тула: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                13:30 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                «Локомотив» Москва – «Химки»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:1                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                12:50 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Алдонин похвалил Языджи                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                12:15 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Широков: «Два проигранных московских дерби болельщики «Спартаку» не простят»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                12:06 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Юрий Сёмин поделился ожиданиями от встречи «Динамо» и «Спартака»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                11:43 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Губерниев поделился ожиданиями от матча «Динамо» - «Спартак»                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                11:19 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Сергей Иванов: «Профессиональный спорт должен содержаться на небюджетные деньги»                            
                                                    

                    

                                        

                                                    
05 Марта
                        

                            

                                23:43 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Сергей Иванов назвал судейство в матче ЦСКА – «Нижний Новгород» убожеством                            
                                                    

                    

                                        

                                                

                            

                                23:25 · Россия. Премьер-лига                            


                            
                                Кержаков оценил матч против ЦСКА                            
                                                    

                    

                    
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