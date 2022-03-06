«Спартак» повёл в дерби с «Динамо», благодаря голу Николсона

Московский «Спартак» вышел вперёд в матче 20-го тура российской Премьер-лиги против «Динамо». Первый гол в матче забил новобранец «красно-белых» из Ямайки Шамар Николсон.

Гол был забит «Спартаком» на 26-й минуте в результате быстрой контратаки. После удара Бакаева мяч срикошетил от Сазонова на Николсона, который быстро разобрался в ситуации, точно пробив в угол ворот.

Следите за прямой трансляцией матча «Динамо» – «Спартак» на сетевом издании LiveResult.Ru. Динамовцы занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая на 2 очка от лидирующего «Зенита». Спартаковцы пока что только на 9-й строчке в таблице.