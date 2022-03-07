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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Спартак» наказал «Динамо» за ошибки

07 Марта 2022 • 10:56 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал поражение бело-голубых в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ от «Спартака» (0:2).

«Матч разделился на две части. До удаления Варелы и после него. Вторая половина получилась довольно скучной. Красно-белые, получив большинство, все-таки не смогли до конца контролировать игру. Считаю, что первый тайм был довольно равный. Однако «Спартак» смог воспользоваться ляпами в обороне бело-голубых.», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Также специалист сравнил игру «Спартака» с «Интером» Антонио Конте, когда на острие итальянской команды играл бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

Это поражение не позволило динамовцам опередить «Зенит» и, хотя бы временно, выйти на первое в турнирной таблице. «Спартак», набравший 29 очков, остался 9-м, но сократил отставание от «Крыльев Советов» до 1 балла. Однако у самарцев есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Кобелев
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