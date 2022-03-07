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Мостовой пока не видит почерка Ваноли в игре «Спартака»

07 Марта 2022 • 09:12 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва
окончен

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился с журналистами своим мнением по поводу игры московского «Спартака» в столичном дерби с «Динамо».

Мостовой сказал ТАСС, что у «красно-белых» был очень удачный день, а вот динамовцы выступили очень слабо. Экс-футболист отметил, что пока не видит в игре «Спартака» какого-то тренерского почерка Паоло Ваноли. Александр добавил, что не сомневался в победе «красно-белых».

Напомним, что спартаковцы одержали уверенную победу со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Куинси Промеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Александр Мостовой Российская Премьер-Лига
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