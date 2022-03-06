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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первая победа Ваноли в РПЛ: «Спартак» выиграл дерби у «Динамо», подсобив «Зениту»

06 Марта 2022 • 20:57 Комментировать
Динамо Москва
0:2
Спартак Москва
окончен

«Динамо» и «Спартак» сошлись в двадцатом туре чемпионата России по футболу.

Протокол игры  
Динамо Москва 0:2Спартак Москва
  26'Николсон Шамар (0:1)
  37'Промес Куинси (0:2)
Шунин АнтонВарела Гильермо   42'   45'Бальбуэна ФабианСазонов СабаСкопинцев ДмитрийМоро Никола  81' (Макаров Денис (  81') Шиманьски СебастианЗахарян Арсен   66'Фомин Даниил  46' (Паршивлюк Сергей (  46') Грулёв Вячеслав   3'  64' (Нжи Клинтон Муа (  64') Смолов Фёдор  58' (Тюкавин Константин (  58')
Запасные: Плиев ЗаурбекЛесовой ДаниилGeorgi SulakvelidzeЛашальт ДиегоЛещук ИгорьОсокин ДенисГладышев ЯрославКутицкий Александр
Селихов АлександрКофрие Максимилиано   1'  46' (Литвинов Руслан (  46') Жиго СамуэльДжикия ГеоргийМозес ВикторУмяров НаильМартинс Кристофер   72'  79' (Зобнин Роман (  79') Айртон Лукас   40'Бакаев Зелимхан  67' (Ларссон Джордан (  67') Николсон ШамарПромес Куинси
Запасные: Пруцев ДанилСоболев Александр СергеевичКлассен ЛеонХлусевич ДаниилМаксименко АлександрРассказов НиколайДенисов ДаниилИгнатов МихаилЧернов Никита
06 марта. Стадион "ВТБ Арена".

 

К московскому дерби «Динамо» и «Спартак» подошли с одинаковым количеством забитых мячей – по 6. Но радость от этих голов была совсем разной. «Динамо» уверенно (по 3:0) разобралось с «Химками» в чемпионате и с «Нижним Новгород» в Кубке России. А «Спартак» всухую проиграл дерби ЦСКА и оторвался затем на скромной «Кубани», обыграв аутсайдера ФНЛ со счётом 6:1. Количество голов в итоге равное, но к дерби «Динамо» подходило явным фаворитом.

На острие бело-голубой атаки вновь уже по традиции появился Смоловом, активно помогали ему Шиманьски, Грулёв и Захарян. У красно-белых в старте оказался новичок Шамар Николсон, при поддержке Бакаева и Промеса составивший атакующий треугольник. В центре поля отсутствовал воспитанник «Динамо» Роман Зобнин, зато в оборону вернулся Кофрие, травма Жиго тоже оказалась несерьёзной.

Дерби активнее всех начал Сергей Карасёв. Включил он режим сурового арбитра и за первые 3 минуты раздал 2 жёлтые карточки, своеобразно предупредив команды. А они и не собирались слишком активничать. Скорости московского дерби совсем не радовали, а «Спартак» смотрелся даже активнее «Динамо». Но вязкость от этого никуда не пропала, на поле ровным счётом ничего не происходило.

И только в середине тайма случился гол. Фомин в центре поля мяч потерял и моментально развернулась контратака. Промес дотащил мяч до штрафной площади, пробил в защитника и схватился за голову, но отскок оказался таким удачным, что Николсон с лету пробил метров с 5, не оставив шансов Шунину. Игра вновь затихла на долгое время и только перед самым перерывом произошёл взрыв. И опять сверкнул «Спартак».

Сазонов ошибся в центре поля, после серии передач мяч подхватил Промес, сместился Куинси с левого фланга к полукругу штрафной площади и шикарным ударом уложил мяч в дальний. Прыжок Шунина сделал гол еще краше – 0:2. Совсем сложным стало положение «Динамо» после удаления Гильермо Варелы, который за пять минут в конце тайма умудрился получить две жёлтые карточки в не самых важных эпизодах.

Второй тайм «Спартак» провёл уверенно, тактически грамотно. Мяч держал хорошо, в атаку не спешил, будто поддразнивая «Динамо», страдавшее в меньшинстве. Замены Шварцу не помогали, в атаке слишком много потерь, передач в никуда. Очень спокойно красно-белые довели матч до победы, первой для Паоло Ваноли в РПЛ. Заодно поставили подножку «Динамо», соблаговолив «Зениту», который завтра может увеличить отрыв.

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