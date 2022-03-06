Первая победа Ваноли в РПЛ: «Спартак» выиграл дерби у «Динамо», подсобив «Зениту»

«Динамо» и «Спартак» сошлись в двадцатом туре чемпионата России по футболу.

К московскому дерби «Динамо» и «Спартак» подошли с одинаковым количеством забитых мячей – по 6. Но радость от этих голов была совсем разной. «Динамо» уверенно (по 3:0) разобралось с «Химками» в чемпионате и с «Нижним Новгород» в Кубке России. А «Спартак» всухую проиграл дерби ЦСКА и оторвался затем на скромной «Кубани», обыграв аутсайдера ФНЛ со счётом 6:1. Количество голов в итоге равное, но к дерби «Динамо» подходило явным фаворитом.

На острие бело-голубой атаки вновь уже по традиции появился Смоловом, активно помогали ему Шиманьски, Грулёв и Захарян. У красно-белых в старте оказался новичок Шамар Николсон, при поддержке Бакаева и Промеса составивший атакующий треугольник. В центре поля отсутствовал воспитанник «Динамо» Роман Зобнин, зато в оборону вернулся Кофрие, травма Жиго тоже оказалась несерьёзной.

Дерби активнее всех начал Сергей Карасёв. Включил он режим сурового арбитра и за первые 3 минуты раздал 2 жёлтые карточки, своеобразно предупредив команды. А они и не собирались слишком активничать. Скорости московского дерби совсем не радовали, а «Спартак» смотрелся даже активнее «Динамо». Но вязкость от этого никуда не пропала, на поле ровным счётом ничего не происходило.

И только в середине тайма случился гол. Фомин в центре поля мяч потерял и моментально развернулась контратака. Промес дотащил мяч до штрафной площади, пробил в защитника и схватился за голову, но отскок оказался таким удачным, что Николсон с лету пробил метров с 5, не оставив шансов Шунину. Игра вновь затихла на долгое время и только перед самым перерывом произошёл взрыв. И опять сверкнул «Спартак».

Сазонов ошибся в центре поля, после серии передач мяч подхватил Промес, сместился Куинси с левого фланга к полукругу штрафной площади и шикарным ударом уложил мяч в дальний. Прыжок Шунина сделал гол еще краше – 0:2. Совсем сложным стало положение «Динамо» после удаления Гильермо Варелы, который за пять минут в конце тайма умудрился получить две жёлтые карточки в не самых важных эпизодах.

Второй тайм «Спартак» провёл уверенно, тактически грамотно. Мяч держал хорошо, в атаку не спешил, будто поддразнивая «Динамо», страдавшее в меньшинстве. Замены Шварцу не помогали, в атаке слишком много потерь, передач в никуда. Очень спокойно красно-белые довели матч до победы, первой для Паоло Ваноли в РПЛ. Заодно поставили подножку «Динамо», соблаговолив «Зениту», который завтра может увеличить отрыв.