Промес вошёл в топ-10 в списке самых результативных игроков в истории «Спартака»

30-летний голландский полузащитник московского «Спартака» Куинси Промес вышел на 10-е место в списке самых результативных футболистов в истории клуба.

Промес отличился красивым голом в ворота «Динамо» в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги. Этот гол для Куинси стал 79-м в футболке «Спартака». Таким образом, он сравнялся с Сергеем Сальниковым по количеству голов за «красно-белых».

Следующая цель для Куинси Промеса – Роман Павлюченко, который остановился на 87 голах за «Спартак». Лучшим бомбардиром за вековую историю клуба является Никита Симонян, который забил 160 голов.