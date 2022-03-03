На дерби между «Динамо» и «Спартаком» не будет ограничений по количеству зрителей

После отмены коронавирусных ограничений московское «Динамо» может на 100 процентов заполнить «ВТБ Арену» на предстоящем дерби со «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба «сине-белых», московская команда получила разрешение полностью заполнить свой стадион. QR-коды больше не потребуются. Единственным условием прохода болельщиков на «ВТБ Арену» является наличие маски.

Напомним, что столичное дерби между «Динамо» и «Спартаком» состоится в шестого марта в 19.00 по московскому времени. На данный момент «сине-белые» идут на втором месте в таблице, а спартаковцы занимают лишь девятую строчку.